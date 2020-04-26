‘Komünist başkan’dan dayanışma çağrısı: Her kurum bağış toplayabilmeli

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle ekonominin durma noktasına geldiğini, bu ortamda insanların birbirine destek olmaktan başka çaresi olmadığını dile getirdi.

Fotoğraf: Ferit Demir/DHA

Sözcü’den Evren Demirdaş’a konuşan ‘Komünist başkan’, şu ifadeleri kullandı: “İşsizlik, yoksulluk artarak devam ediyor. Bu sebeple insanların ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışma kampanyası yapması ve birbirine destek olmaktan başka çareleri de yok.”

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Koordinasyon birimi

Salgın nedeniyle kentte önlemlerin en üst düzeye çıkarıldığını kaydeden Maçoğlu, kurdukları koordinasyon birimiyle salgın sürecinde desteğe ihtiyacı olanları da hızlıca tespit ettiklerini anlattı.

Nakdi ve ayni yardımların ulaştırılmasından alacakların ertelenmesine, esnafa yönelik desteklerden sokak hayvanları için barınak çalışmalarına, hamilelere ve kronik rahatsızlığı olanlara ulaştırılacak sağlık hizmetlerine kadar pek çok konuda çalıştıklarını ifade eden Maçoğlu, vatandaşların büyük çoğunluğunun ‘evde kal’ çağrılarına uyduğunu söyledi.

‘Dayanışma tek çare’

‘Corona’ nedeniyle geniş bir kitlenin mağdur olduğunu ifade eden Maçoğlu, bu süreçte düzlüğe çıkmak için tek yolun dayanışma olduğunun altını çizdi.

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‘Komünist başkan’ şöyle konuştu: “Çalışan, işe giden işçi hastalığa yakalanma riski taşırken, evde kalan kesim de ekonomik olarak ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu salgından kaynaklı ekonomi şu an durma noktasına gelmiş görünüyor. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu bunu dile getiriyor. İşsizlik, yoksulluk artarak devam ediyor. Bu sebeple insanların ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışma kampanyası yapması ve birbirine destek olmasından başka çareleri de yok.”

‘Şeffaf ve eşit olmalı’

Her kurum ve kuruluşun kampanya yapabilmesi gerektiğini dile getiren Maçoğlu, bunun da şeffaf yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Maçoğlu şöyle konuştu: “Bu süreçte devlet ve devlet kurumları, yerelde belediyeler ve STK’lar ile nasıl bir dayanışma kampanyası yürüttüğü önemli. Her kurum, kuruluş kampanya yapabilmeli. Hatta kurumların, STK’ların, vakıfların bulunduğu yerlerde işbirliği içerisinde koordineli çalışma yapmanın önünü açılmalı ve bu kampanyalar şeffaf ve eşitlik ilkesine uyarak yapılmalı.

En önemli olan da kampanyaların bu ilkelere uyarak herkesin güvendiği, kendisine yakın gördüğü kurumlar üzerinden bu dayanışmanın yapılmasıdır. Bu nedenle belediyelerin de şeffaf ve eşit bir şekilde bu kampanyaları örmesine izin verilmelidir. Bu şekilde dayanışma kampanyalarının güçlendirici olacağına ve geniş kesimlere ulaşacağına inanıyorum.”