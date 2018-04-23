‘Komünist başkan’ The New Yorker’da: Muhalefetin beklenmedik kahramanı

‘Komünist başkan’ olarak bilinen Ovacık Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ABD’nin prestijli dergilerinden The New Yorker’da yayınlanan bir makaleye konu oldu. Makalede Maçoğlu için “Türkiye’de muhalefetin beklenmedik yeni kahramanı” ifadesi kullanıldı.

Duvar’da yer alan habere göre The New Yorker’da yayılanan, Maçoğlu hakkındaki makale gazeteci-yazar Fariba Nawa tarafından kaleme alındı.

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Makalede, ‘Komünist başkan’ın son dört yılda yaptıklarının yanısıra farklı isimlerin onun hakkındaki görüşlerine de yer verildi.

Yazıda, dört yıl önce seçilen Maçoğlu’nun her ay belediyenin gelir-gider tablosunu içeren bütçe detaylarını belediye binasının dışına astığı ve belediye gelirlerinden üniversite öğrencilerine verilen burs miktarına kadar tüm muhasebe kalemlerini halkla şeffaf biçimde paylaştığı vurgulandı.

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Türkiye’de erken seçim kararı verilmesinin ardından Twitter kullanıcılarının 3 bin nüfuslu ilçenin başkanı Maçoğlu’ndan aday olmasını talep ettiği de aktarılan makalede, kullanıcılardan birinin, “Sayın belediye başkanı, hazır seçim tarihi belli olmuşken Allah aşkına başkanlığa aday olup bizi kurtarın” diye yazdığı belirtildi.

Daha önce sağlık memuru olarak çalışan ve solda siyaset yapan 49 yaşındaki Maçoğlu’nun ‘aniden popülerlik kazanmış olmayı önemsemediğini’ belirten Nawa, yaptıkları telefon görüşmesinde Maçoğlu’nun, “İnsanların düşüncelerini yüksek sesle dile getirmeleri toplum için önemlidir” dediğini aktardı.

Maçoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak gibi bir niyetinin olmadığı belirtilen makalede, Ovacık veya başka bir yerden belediye başkanlığına aday olacağını belirten Maçoğlu, yaklaşan seçimlerde kimi destekleyeceğini ise söylemedi. Başkan, “Ovacık bu hızlandırılmış seçim için hazır ve Ovacık vatandaşları kimi destekleyeceklerini biliyor” yanıtını vermekle yetindi.