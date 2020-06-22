‘Komünist başkan’ Maçoğlu’nun ‘corona’ testi pozitif çıktı

Türkiye Komünist Parti’li (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erzincan’dan pazar günü dönen ve dün gece vücut sıcaklığı 39 dereceye ulaşan Maçoğlu, bu sabah boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

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Tedaviye alınan Maçoğlu’na yapılan Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıkması üzerine kendisi hastanede tedavi altına alındı.

Son günlerde birçok cenaze törenine katıldığını ve virüsü kimden kaptığını bilmediğini söyleyen Maçoğlu, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Corona virüsü testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır… En kısa zamanda haberleşmek üzere…”

DHA’nın aktardığına göre, TKP’li başkan ayrıca şöyle konuştu: “Corona virüsünü kimden kaptığımı bilmiyorum ama son günlerde birçok cenaze törenine katıldım. 13 Haziran günü Fransa’da havuzda boğularak hayatını kaybeden Dilek Yücetepe ve iki oğlunun cenaze törenine katıldım. Cenaze töreninde Dilek Yücetepe’nin eşi Muharrem Yücetepe ile yakın temasımız oldu. Son bir hafta içinde Tunceli ve Pülümür’de iki vatandaşın cenaze törenine katıldım. En son pazar günü Erzincan’a gidip geldikten sonra dün gece yarısı ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Sabah hastaneye giderek test yaptırdım ve akşam saatlerinde test pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim. Bütün kontrollerim yapıldı. Boğazım ağrıyor, durumum iyi. Akciğer filmim ve kan tahlillerim çok iyi çıktı. Şu an endişe edecek bir durum yok. Bir süre tedavim hastanede devam edecek. Boğaz ağrısı dışında bir şikayetim yok. Arkadaşlarım yakın temas kurduğum herkesin listesini çıkarıyor.”

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Maçoğlu’nun yakın temas kurduğu kişilerle ilgili filyasyon çalışması başlatıldı.