Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Komünist başkan’ da ‘Hayır’ dedi

 

Dersim’in Ovacık ilçesinin ‘komünist’ belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Parlamenter sistemden yana olduğunu söyleyen Maçoğlu, “Ben de halkımız da bu referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağız. Türkiye’de en yüksek ‘Hayır’ oranı Dersim’de çıkacaktır, bu konuda çok eminim” dedi.

10 bin kitaplık kütüphane

Maçoğlu, 3 bin nüfuslu ilçede toplamda 10 bin kitap barındıran iki kütüphanenin de açılışını yaptı.

Belediye binasındaki kütüphaneler, 24 saat herkese açık olacak. Maçoğlu “Biz Dersimlilerin aynası eğitimdir, okuyan bir toplumuz. Belediyemizdeki kütüphanemizi gören son derece mutlu oluyor ve gençler buraya çok geliyor” diye konuştu.

Başkan Maçoğlu, Türkiye’nin her bölgesinden çok sayıda kitap gönderildiğini de söyledi.

Belediye kârda

Belediyeye gelir-gider tablosu asıldı.

‘Komünist başkan’, belediyenin borcunun bulunmadığını belirterek, bankada 735 bin liralarının olduğunu aktardı.

Maçoğlu şunları söyledi: “Belediyemizin yıllık bütçesi 3 milyon civarında. Bu bütçenin nereye nasıl harcandığını kalem kalem açıkladık ve dışarıya astık.”

‘Komünist başkan’ Maçoğlu, Cumhuriyet’in önünde: Hepimize sıra geliyor galiba

‘Komünist başkan’ Maçoğlu’ndan çocuklara: Bir saat kitap okuyana bir saat bisiklet turu bedava

‘Komünist başkan’dan üniversitenin ‘taşınmasına’ tepki: Güvenlik bahane, kabul etmiyoruz

‘Komünist başkan’ nohut ve fasulyeden sonra ‘komünist bal’ üretecek

‘Komünist başkan’ın nohutları Eskişehir’e geldi, öğrencilere burs olacak

‘Komünist’ belediyeden şeffaflık örneği: Gelir gider tablosu asıldı

‘Komünist başkan’ 2019’da bırakıyor: Mahalle baskısı çok fazla

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...