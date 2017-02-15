‘Komünist başkan’ da ‘Hayır’ dedi

Dersim’in Ovacık ilçesinin ‘komünist’ belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladı.

Parlamenter sistemden yana olduğunu söyleyen Maçoğlu, “Ben de halkımız da bu referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağız. Türkiye’de en yüksek ‘Hayır’ oranı Dersim’de çıkacaktır, bu konuda çok eminim” dedi.

10 bin kitaplık kütüphane

Maçoğlu, 3 bin nüfuslu ilçede toplamda 10 bin kitap barındıran iki kütüphanenin de açılışını yaptı.

Belediye binasındaki kütüphaneler, 24 saat herkese açık olacak. Maçoğlu “Biz Dersimlilerin aynası eğitimdir, okuyan bir toplumuz. Belediyemizdeki kütüphanemizi gören son derece mutlu oluyor ve gençler buraya çok geliyor” diye konuştu.

Başkan Maçoğlu, Türkiye’nin her bölgesinden çok sayıda kitap gönderildiğini de söyledi.

Belediye kârda

‘Komünist başkan’, belediyenin borcunun bulunmadığını belirterek, bankada 735 bin liralarının olduğunu aktardı.

Maçoğlu şunları söyledi: “Belediyemizin yıllık bütçesi 3 milyon civarında. Bu bütçenin nereye nasıl harcandığını kalem kalem açıkladık ve dışarıya astık.”