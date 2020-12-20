Komşusunun ırkçı saldırıları nedeniyle evsiz kalan kiracıya 31 bin sterlin ödenecek

Britanya’daki mahkeme, komşusunun ırkçı saldırıları nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kalan kiracının zararının tazmin edilmesini kararlaştırdı.

Fotoğraf: www.homeviews.com

Konut derneği (ev ihtiyacı olanlar için düşük maliyetli sosyal konut sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluş) London& Quadrant, mağdur olan kiracıya 31 bin serlin (319 bin 801 lira) ödeyecek.

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Gerçek kimliği gizlenerek adı ‘Lara Tate’ olarak açıklanan siyah kadın, 2014 yılında başkent Londra’da, 250 bin kişiye konut bulan derneğin ayarladığı dairelerden birine yerleşti. Ancak dokuz ay oturabildi.

Yalnız yaşayan Tate yan dairede oturan ailenin ölüm tehdidine kadar varan ırkçı saldırı nedeniyle evden kaçarak ayrıldı.

Eşyaları dairede olduğu için “Ödemezsen alamazsın” dendiğini ve bu nedenle kirayı ödemeye devam ettiğini belirten genç kadın beş yıldır arkadaşlarının ve akrabalarının yanında kaldı. Bu süreçte derneğe dava açtı.

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Tate, dava sürecinde kendisine yapılan haksızlığa sessiz kalındığını, maddi manevi zarar uğradığını ve bir önceki kiracının da aynı komşular tarafından yine ırkçılık nedeniyle evi terk ettiğini söyledi.

Tate, ırkçı söylemlerin taşındıktan bir gün sonra başladığını, üç çocuğu olan ailenin, “Maymunları kim dışarı saldı” gibi ırkçı ifadeler kullanarak sözlü tacizde bulunduklarını anlattı. Kapısını çalıp onu türlü şeylerle suçladıklarını belirten Tate, “Bir keresinde kapıma çekiçle vurup ölümle tehdit ettiler” dedi ve 2015 yılında evden ayrıldığını ifade etti.

Genç kadın, bir arkadaşının yanında kalmak için bir süre Nottingham’a gittiğini ve bu nedenle Londra’daki işini de kaybettiğini söyledi.

Irkçılık yapan ailenin tahliye edilmesi ya da Tate’e başka bir ev bulunarak oraya yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan mahkeme heyeti Tate’in yardım çağrılarına sessiz kalındığı için konut derneğini suçlu buldu ve zararının tazmin edilmesini istedi.