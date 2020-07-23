Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı; dövülerek öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde Fatih Dikili (30), gürültü yaptığı için uyardığı komşusu Abdulhamit Akbaba (25) tarafından dövüldü. Yüzüne yumruk darbeleri alan Dikili, tedaviye alındığı hastanede beş gün sonra yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

19 Temmuz günü Altaylılar Mahallesi’nde Dikili, gürültü yapan komşusu Akbaba’yı uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Dikili, yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Dikili, bu sabah yaşamını yitirdi. Dikili’nin cenazesi, yakınları tarafından defnedildi.

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Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden bu yıl mezun olan Akbaba kaçtığı Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akbaba tutuklandı.