Komşuların haber vermesiyle eve geldi, eşi ve iki çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Bursa’da, evinden gelen silah sesleri üzerine komşularının haber verdiği Durmuş Polat, çocukları Murat (5) ve Melinay (10) ile eşi Elif Polat’ı (33) yatağın üzerinde cansız buldu. Olay yerinde inceleme yapan polisin ilk belirlemeye göre annenin çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Yücel Sokak’ta bulunan dört katlı binanın en üst katından silah sesi duyan komşular durumu Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi. Komşuların haber vermesi üzerine Durmuş Polat iki arkadaşıyla birlikte evine gitti. Durmuş Polat, eşi Elif Polat ve çocukları Murat ile Melinay’ı tabancayla vurulmuş halde yatağın üzerinde kanlar içerisinde buldu.

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Gördüğü manzara karşısında “Elif neden yaptın” diyerek sinir krizi geçiren Durmuş Polat camları yumrukladı. Polat’ı yanında bulunan iki arkadaşı güçlükle sakinleştirmeye çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Camları yumrukladığı bileği kesilen Durmuş Polat da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eve girdikten sonra iki çocuk ve annenin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş-çıkışlarını kapatarak ailenin yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yapılan ilk incelemede anne Elif Polat’ın iki çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne Elif Polat ve iki çocuğun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Durmuş Polat’ın hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek ifade verdiği öğrenildi.