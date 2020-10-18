Komşular arasında park yeri kavgası: İki kişi hastanelik oldu

İstanbul’un Avcılar ilçesinde komşular arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada karı koca yaralandı.
AA’nın haberine göre Yeşilkent Mahallesi Geçici 559. Sokak’ta komşular arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sopa ve baltaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
49 yaşındaki M.Ç., başına aldığı sopa, karısı A.Ç. ise bacağına aldığı balta darbesiyle yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen üç kişi gözaltına alındı.