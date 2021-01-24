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Yaramazlara biraz batar!

Komşular arasında çıkan kavgada dört kişi yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada dört kişi yaralandı. Kavganın, gürültü meselesinden çıktığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları’nda ikamet eden kardeşler G.A ve Ö.A., üst kattan gelen çocuk ağlama sesinden rahatsız olduklarını ifade ederek komşuları Ersin K. ile tartışmaya başladı.

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Ersin K.’nın yakınlarının da katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. G.A’.nın evinden aldığı bıçakla Ersin K., yakınları Sündüz K., İrfan K. ve kavgayı ayırmak isteyen apartman görevlisi Mehmet A. hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. G.A. ve Ö.A. gözaltına alındı.

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