‘Komşular arasında bulaşma oranı yüksek’ diyen Gümüşhane valisi: Günlere son verelim

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentteki Covid-19 vaka sayısında artış yaşandığını vurgulayarak virüsün komşular arasında bulaşma oranının yüksek olduğuna dikkat çekti ve uyardı: “Allah aşkına bu süreçte komşuluk ilişkilerini seyreltelim.”

AA’nın haberine göre kentteki durumu değerlendiren Taşbilek şunları söyledi:

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“Gümüşhane’de yaşayan her vatandaşa sesleniyorum, Allah aşkına bu süreçte komşuluk ilişkilerini seyreltelim. Birbirimize gidip gelmeyelim, misafirlik olgusunu azaltalım, hatta sıfırlayalım. Şu süreçte belki bir aylık bir misafirlik ilişkisini askıya almamız bizim ilimizi, ülkemizin diğer yerlerini bu hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracak. Birbirlerine gidiş ve gelişlerde bu hastalık çok daha fazla yayılıyor. Apartmanlarda günlere bir son verelim. Taziyelerden uzak duralım. Ne olur bu süreci askıya alıp telefonla yapalım. “

Cenazelerde mezara toprak atmak için birçok kişinin aynı küreği kullandığına da işaret eden Taşbilek, bu durumun da bulaşın artmasında önemli rol oynadığını, özellikle bu konuya dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.