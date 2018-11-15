‘Komşu güneş sistemi’nde yeni gezegen keşfedildi: Su ve gaz var ama yaşam yok

Güneş Sistemi’ne en yakın yıldızlardan birisinin yörüngesinde yeni bir gezegen keşfedildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ‘Bernard Yıldızı b’ adı verilen ve kütlesi Dünya’nınkinden 3.2 kat daha büyük gezegen, yeryüzünden 57 trilyon kilometre uzakta.

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Büyüklüğünden ötürü ‘süper dünyalar’ kategorisine konulan gezegenle ilgili biliminsanları şu bilgileri verdi: “Bunun kayalıklardan oluşan ve muazzam kalın bir atmosferi olan bir gezegen olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen su, hidrojen ve karbondiyoksit açısından zengin ve bunların hepsi yüzeyde donmuş halde bulunuyor. Yeni gezegen için Güneş Sistemi’nde yapabileceğimiz en yakın benzetme, yine kalın bir atmosferi olan ve hidrokarbondan oluşan Satürn’ün uydusu Titan olabilir.”

Güneş Sistemi dışında Dünya’ya en yakın ikinci gezegen Bernard Yıldızı b, yıldızının çevresini 233 günde dolaşıyor. Gezegenin yüzey sıcaklığının eksi 150 derece civarında olduğu tahmin ediliyor. Biliminsanlarına göre yaşanabilir bir bölge değil zira bulunan su ve gaz donmuş halde.