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Darbe girişiminin yıldönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığı tarafından hazırlanan fotoğraf albümünde sadece AKP’li vekillerin fotoğraflarına yer verildiği öne sürüldü.

Darbecilerin hedeflerinden biri olan mecliste 15 Temmuz gecesi yaşananlara dair kareler ‘Fotoğraflarla 15 Temmuz… Millet darbeye dur dedi’ adlı albümde toplandı.

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‘Kaçışın ve kompleksin ifadesi’

Meclis başkanlığının vekillere dağıttığı albümdeki ‘fotoğraf tercihi’ CHP’lilerin tepkisini çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Ayıptır. Bu anlayışla darbelerle mücadele edilemez. O gece kafamıza bombalar yağarken hepimiz meclisteydik. Ama fotoğraflarda sadece AKP’lilere yer verilmiş. Bu bir kaçışın ve kompleksin ifadesidir. Ancak darbenin siyasi ayağını gizlemeye güçleri yetmeyecek” diye konuştu.

‘Meclis başkanı 15 Temmuz’da ayrım yapıyor’

Bu tutumu protesto için fotoğraf albümünü almadıklarını dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise şunları söyledi: “40’a yakın CHP milletvekili direndi. Darbeye karşı açık tavır koydu. Meclis başkanı milletin tam da birleşeceği bir gün olan 15 Temmuz’da ayrım yapıyor o gece burada direnen CHP’lileri, HDP’lileri, MHP’lileri yok sayıyor. Meclis başkanının bu tutumunu protesto ettiğimiz için bu kitapçıkları ve bize gönderdikleri fotoğraf albümlerini almıyoruz.”

‘Muhalefete dair tek kare yok’

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Milletin vergileriyle 15 Temmuz kitapçığı bastıran Meclis Başkanlığı, milletin temsilcilerini yok saydı! Albümde muhalefete dair tek kare yok” diye yazdı.

Milletin vergileriyle 15 Temmuz kitapçığı bastıran Meclis Başkanlığı,milletin temsilcilerini yok saydı! Albümde muhalefete dair tek kare yok pic.twitter.com/c9CS32P23s — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 15 Temmuz 2017