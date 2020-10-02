Komisyondan, tecavüzle suçlanan Tuma Çelik için ‘dokunulmazlığı kalksın’ kararı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, tecavüzle suçlanan Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Fotoğraf: hdp.org.tr

Savcılık, Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘tehdit’ suçlarından fezleke düzenleyerek dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis’e göndermişti. TBMM Hazırlık Komisyonu, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı.

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Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu da HDP’den istifa eden Çelik’in yasama dokunulmazlığına karar verdi. Çelik için son karar Meclis Genel Kurulu’nda verilecek.