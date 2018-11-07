Komisyondan geçti: Atanmayan doktorlar SGK anlaşmalı kuruluşlarda çalışabilecek

KHK’yla ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması nedeniyle mesleğe alınmayan doktorların çalışma alanlarını kısıtlayacağı gerekçesiyle tartışılan madde Meclis komisyonunda ikinci kez kabul edildi.

AKP’nin Meclis’e sunduğu yasa tasarısında yer alan maddenin ilk versiyonuna göre, bir doktor ya da diş hekimi, eğer KHK’yla atıldıysa ya da soruşturmayı geçip mesleğe başlayamadıysa SGK anlaşmalı hastanelerde ve muayenelerde çalışamayacak.

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Söz konusu madde, KHK’yla ihraçların ya da soruşturmaların nesnel olmayan kriterlere göre değerlendirildiğini düşünen doktorların tepkisini çekerken, Meclis Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda dün kabul edildi.

Ancak AKP, kabulün ardından maddenin yeniden görüşülmesi için önerge verdi. Önerge kabul edildi. Kabulün ardından madde bir kez daha komisyonda görüşüldü.

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KHK’lılar için değişiklik yok

Komisyonda görüşülen madde, değişiklik yapılarak kabul edildi.

Buna göre, ‘terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle’ kamu görevinden çıkarılan (KHK’yla atılan) tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek.

Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.