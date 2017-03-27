Komisyon tartışması: Yemek kartlarına ‘isyan bayrağı’ açan restoranlardan boykot hazırlığı

Yemek kartı şirketleri ile restoranların tartışması sürerken, komisyon oranlarının yüzde 10’dan Avrupa’da olduğu gibi yüzde 3.5 civarına indirilmesini isteyen restoranlar mayıs ayında boykota hazırlanıyor.

Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon çalışanın kullandığı yemek kartlarının yüksek komisyon ücretleri ve uzun ödeme sürelerinden yakınan restoran sahipleri, bir günlük boykot kararı alacaklarını daha önce açıklamıştı.

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) ise yeni bir ‘yerli ve milli’ yemek kartı çıkaracağını duyurmuştu.

’15- 20 bin İTO üyesi esnaf olumsuz etkilendi’

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre yemek kartı firmaları Türkiye’de lokantalardan ortalama yüzde 9-10 oranında komisyon alıyor. Aynı firmalar Avrupa’da ise yüzde 3-3.5 komisyonla çalışıyor. Türkiye’de ödemelerin alınması iki ayı bulabiliyor.

Restoranların talebi komisyon oranının Avrupa standartına çekilmesi.

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye’de 200 bine yakın restoran bulunduğunu kaydederek, 5 milyon kişinin ise yemek kartı kullandığını aktardı.

Türkiye’de aktif olarak hizmet veren 10 yemek kartı markasının olduğunun belirten Bingöl, pazarın yüzde 90’ının Sodexo, Ticket, Multinet ve Setcard’ın elinde olduğunu belirtti.

Bingöl şöyle konuştu: “100 liralık hesabın 12 lirası komisyon olarak bu şirketlere gidiyor. Bu komisyon ücretleri işletmecileri zora sokuyor. Bu durum sürdürülebilir değil. Karımızın yüzde 40’ı bu yüksek komisyon ücretlerine gidiyor. Ödemelerimizi almamız iki ayı buluyor. Maliyetlerimiz artıyor. Bu olunca da yemekler zamlanıyor. üksek komisyonlardan dolayı sadece İstanbul’da 15-20 bin İTO üyesi esnaf olumsuz etkilendi.”

Mayısta boykot

İstanbul’da Maslak, Levent, Şişli gibi bölgelerde restoranların günlük cirolarının yüzde 80’ini yemek kartlarıyla yaptığını ve alternatif yemek kartları üzerinde çalışmaların da sürdüğünü açıklayan Bingöl, yemek kartı firmalarıyla komisyonların düşürülmesi için birkaç kere görüştüklerini söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye konuyu aktardıklarını belirten Bingöl, çözüme ulaşılmadığı takdirde mayıs ayı içinde lokantalarda yemek kartlarını boykot edeceklerini kaydetti.