Komisyon, darbe girişiminin ‘siyasi ayağına’ ulaşamadı: Amaç kaos

Meclis’te kurulan darbe komisyonunun başkanı AKP’li Reşat Petek, önümüzdeki günlerde açıklanacak ve üç ana bölümden oluşan komisyon raporu öncesinde “Görülen amaç, darbeden ziyade ülkeyi kaosa sürüklemek. Darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması lazım” dedi.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’a konuşan Petek, üç ana bölümden oluşan raporun ilk bölümünde Gülen Cemaati’nin 1967’den darbe girişimine kadarki yapılanmasının işlendiği, ikinci bölümde darbe girişiminin anlatıldığını, üçüncü ve son bölümde de tedbir ve önerilerin dile getirildiğini aktardı.

Komisyon başkanı şöyle devam etti: “Görülen amaç, darbeden ziyade ülkeyi kaosa sürüklemek. Bugün bir Suriye’de, Irak’ta neler yaşanıyorsa, Türkiye’de de aynısının yaşanmasını sağlamak. Türkiye’de kargaşa hâkim kılınacak. Alevi-Sünni kavgası, Kürt-Türk kavgası, sağcı – solcu çatışması veya yaşam tarzı çatışmaları çıkarılacak.”

‘PKK’yla işbirliği’

Kapatılan 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından Gülen Cemaati’nin PKK ile dirsek teması kurmaya başladığını tespit ettiklerini belirten Petek, “Güneydoğuya gönderilen FETÖ mensubu emniyet makamlarının güneydoğu ve doğuda bulunduğu süreçte yaptığı çalışmalarda PKK’nın faaliyetlerine güç verecek şekilde işbirliği yaptıkları, hatta silah aktarma eylemlerinden istihbaratta bu çalışmaları gizlemeye örtbas etmeye varan işbirliklerinin olduğu görülüyor” diye konuştu.

Belgeleri incelediklerinde darbe girişiminin siyasi ayağına dair bir bilgiye rastlanamadığını kaydeden AKP’li vekil, bunun bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

‘Masonik yapılanmayı andıran yerleri var’

Petek şöyle devam etti: “Bu girişime destek veren, darbe gerçekleşmiş olsaydı başbakan, cumhurbaşkanı, bakan olarak görevlendirileceklere bakıldığında siyasi ayağı şu partidir, A veya B partisidir diyeceğimiz bir yapıdan bahsedemiyoruz. Fethullah Gülen’in deşifre olmasından dolayı, oluşturulacak yeni bir yapılanmanın çekirdeğini oluşturan isimler sorusu da ortada. Masonik yapılanmayı andıran yerleri var. Üst düzey örgüt üyelerinin birbirleriyle yatay ilişkileri yok. Ben bunu üzüm salkımı diye ifade ediyorum. Hepsi aynı salkıma bağlı ama, üçlü beşli gruplar halindeler.”

‘CIA bunları hep kontrol etmiş’

AKP’li vekiy, Gülen’in ABD’nin istihbarat teşkilatı CIA ile ‘mali ve siyasi’ ilişkisi olduğuna dair kuşkular olduğunu şöyle devam etti: “CIA görevlileri ona sahip çıkıyor ve dışarıya gönderilmesine izin vermiyorlar. Konuşmasından korkuluyor, sadece Türkiye değil başka ülkelerde de yapılanmaları var. Talimatlar alınıp veriliyor. CIA bunları hep kontrol etmiş.”