Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir komiser yardımcısının güneş gözlüğünün çalınması üzerine başlatılan soruşturmada şüpheliler arasındaki 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46) intihar etti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre Alaçatı Mahallesi’ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., kendine ait bir güneş gözlüğünün polis merkezinde kayıp olduğunu ileri sürerek inceleme başlattı.

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Polis merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen komiser yardımcısı, gözlüğünün, 21 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen İsmail Zeybek’in aldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatılırken, savcılık ‘olayın şeffaf olması gerektiğini’ vurgulayarak incelemeyi ilçe jandarma komutanlığına devretti.

Soruşturma devam ediyor

Jandarma ekipleri, polis merkezindeki memurların ifadesini alırken, şüpheliler arasında bulunan İsmail Zeybek’in evini aradı. Aramada, Zeybek’in evinden bir güneş gözlüğü çıktı. Zeybek, güneş gözlüğünün faturasını gösterdi. Komiser yardımcısı H.Ö.Y. de evde bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını belirtti.

Soruşturma sürerken, Zeybek’in, suçlanması, ifadesinin alınması ve evinihn aranmasını yapılması ‘gururuna yediremediği’ için yaşamına son verdiği öne sürüldü.

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Zeybek’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı; ölümün ardından soruşturma derinleştirildi.

Soruşturma kapsamında konunun sıralı amirlere bildirildiği, sıralı amirler tarafından söz konusu gözlüğün ‘düşmüş, hata sonucu komiser yardımcısının samimi olduğu arkadaşları tarafından alınmış olabileceği, şu ana kadar herhangi bir tespitin olmadığı ve araştırmanın devam ettiği’ belirtildi.

EGM: Polis ve mülkiye başmüfettişi görevlendirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), olayla ilgili bir açıklama yaptı.

EGM’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği’nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir.”