Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu

El sallayan bir ayı, gülümseyen bir balık, sosyal mesafeye dikkat çeken bir kuş… 2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf ödüllerinin finalistleri adının hakkını veriyor.

Fotoğraflar: Comedy Wildlife Photography

Altı yıldır düzenlenen ödüller insanları güldürmenin yanında doğal yaşamı koruma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

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Fotoğrafçı ve doğa koruma aktivistleri Paul Joynson-Hicks ile Tom Sullam tarafından düzenlenen yarışma uluslararası bir doğa kuruma vakfı olan Born Free Foundation işbirliğiyle yapılıyor.

Sullam şunları söyledi: “Dünya eşi benzeri görülmemiş zamanlardan geçiyor. Bu karanlığın içinden görünen tek ışık uyguladığımız tecritin iklim üzerindeki pozitif etkisi. Ne yazık ki çoğu koruma çalışmaları fonlarını kaybediyor. Yarışmamız farkındalığı artırma, yüzleri güldürme ve dünyadaki vahşi hayvanları destekleme amacı taşıyor.”

Yarışmanın kazananları 22 Ekim’de düzenelnecek online bir törenle duyurulacak.