‘Komik değil ama gülebilirsiniz’: HDP’li Pir’e ‘Merdivenlerde oturdun’ fezlekesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında partisinin il binası merdivenlerinde oturduğu gerekçesiyle ‘dokunulmazlığının kaldırılması’ talebiyle fezleke hazırlandı.

Dihaber’in haberine göre Diyarbakır başsavcılığı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde meclise gönderilen fezlekede, Pir’in ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu ihlal ettiği’ savunuldu.

Fezlekede, 13 Ekim 2016 günü HDP Diyarbakır il binası önüne gelen 100 kişilik bir grubun merdivenlerde oturmaya başladığı, bunun üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ile yapılan görüşmede eylemin suç olduğunun kendisine söylendiği anlatılıyor.

Grubun bina girişinde bulunan merdivenlerde, yola taşmadan, kamu düzenini bozmadan, herhangi bir slogan atmaları ve herhangi bir materyal açmadan oturmaya devam ettikleri kaydedilen fezlekede, bu nedenle polisin bir müdahalede bulunmadığı ifade ediliyor.

‘Komik değil ama gülebilirsiniz’

Pir, hakkında hazırlanan fezlekeyi Twitter hesabından “Son fezlekem. Komik değil artık ama yine de gülebilirsiniz… (Bu arada, emniyet yetkilileri merdivende oturmamızda sakınca yok demişti)” mesajıyla paylaştı.