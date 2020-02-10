Komedyen Ricky Gervais, Oscar’la dalga geçti: ‘İlham verici’ konuşmaları dinlemek için sabırsızlanıyorum

Britanyalı komedyen Ricky Gervais, Twitter hesabından Oscar törenini ‘ilham verici konuşmaları dinlemek için sabırsızlandığını’ söyleyerek tiye aldı.

Fotoğraf: Reuters

Bir Twitter kullanıcısının “Eğer Oscar’ı bu gece sen sunuyor olsaydın en iyi ilk şakan ne olurdu?” sorusunu yanıtlayan Gervais “Eşitlikle ilgili bütün o ilham verici konuşmalarınızı duymak için sabırsızlanıyorum ve sizin bu gece burada bulunduğunuz üç saatte, düşük ücretli göçmen ev personelinizin uyumak için izin alabilecek olması harika” dedi.

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Question for @rickygervais Jf you were hosting the Oscars tonight, what’s your first best joke? — VBTheWise (@VBTheWise) February 9, 2020

‘The Office’, ‘Extras’ gibi yapımları ve stand up şovlarıyla bilinen Gervais, Netflix’te yayınlanan dizisi ‘After Life’a da değindi.

Dört kez Altın Küre ödüllerini sunan Britanyalı komedyen, “Amerika! Bu gece Netflix’te binge-watch (bir dizinin bölümlerini art arda izlemek) yapıp After Life’ı izleyin. Bu dizi, insanlığın iğrenç, narsistik bir veba olduğunu fark edince öfkeli ve depresif hale gelen ve yaşama isteğini kaybeden bir adam hakkında. Ya da bunun yerine Oscar’ları izleyin ve bu duyguları ilk elden deneyimleyin” dedi.

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Bu sene 77’ncisi düzenlenen Altın Küre’de ünlülerin politik mesaj vermesini eleştiren Gervais, “Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin” diye konuşmuştu.