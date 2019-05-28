Komando tugayları Irak’a girdi: Hakurk’a hava ve kara operasyonu

TSK’nın komando tugaylarının Irak’ta PKK’nın üslerinin bulunduğu Hakurk bölgesine bu sabah hava desteğiyle harekat başlattığı açıklandı.

Temsili (Fotoğraf: Reuters)

Sabahın ilk saatlerinde insansız hava araçları ile de desteklenen 10 savaş jetinin PKK hedeflerine yönelik bombardımana başladığı haberi alındı. Topçular da aynı saatlerde Hakurk bölgesine yönelik atışlara başladı. PKK’nın mevzi ve mühimmat depolarının hedef alındığı bu operasyonun ardından karadan komandoların girdiği haberi geldi.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır.

Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir.

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Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır.”