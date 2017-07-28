Kolunda morluklar oluştu: Açlık grevindeki Semih Özakça cezaevinde darp edildi

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Halkın Hukuk Bürosu, açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın cezaevinde darp edildiğini bildirdi.

Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

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Twitter’dan açıklama yapan büro, “Semih Özakça tuvaletteyken içeri giren gardiyanlar ‘Arama yapacağız havalandırmaya in’ dayatması yapmışlar. Sonra da zorla havalandırmaya atarak darp etmişler” diye yazdı.

‘Sürüklediler, morluklar var’

Esra Özakça, eşi Semih Özakça’nın kolunda morluklar oluştuğu bilgisini verdi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’a konuşan Özakça şunları söyledi: “Semih sabah 09.00 gibi lavabodaymış ve o sırada koğuşa gardiyanlar girmiş. ‘Çık dışarıya’ diye bağırmışlar. Semih ‘Lavabodayım’ demesine rağmen çık diye ısrarcı olmuşlar. Arama yapacaklarını söyleyerek Semih’i sürükleyip havalandırmaya çıkarmışlar. Zor kullandıkları sırada kollarında morluklar oluşmuş. Biz onlara dokunmaya kıyamazken kötü muameleye maruz bırakıyorlar. 142 gündür aç olan insana bu yapılabilir mi? Söyleyecek söz dahi bulamıyorum.”

Esra Özakça da eşi tutuklandığı gün açlık grevine başlamıştı.