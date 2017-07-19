Koltuk ‘başka bahara’: Kabineye giremeyen Kuzu, ‘Allah’a havale’ etti

Meclis Anayasa Komisyonu eski başkanı AKP’li vekil Burhan Kuzu, yeni kabinede yer almamasını ‘Allah’a havale etti.’
Üç dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen anayasa profesörü Kuzu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığı görevine getirilmesinin ardından 1 Kasım seçimlerinde AKP’den İstanbul vekili olarak Meclis’e girmişti.
Her kabine değişikliğinde ismi gündeme gelen Kuzu’nun Meclis başkanlığı görevini de istediği dönem dönem kulislere yansımıştı.
Kuzu, yeni kabinenin açıklanmasının ardından “Olsun be Burhan Hocam..” diyen Star gazetesi yazarı Ersoy Dede’ye şöyle yanıt verdi: “Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapalım Allah’a havale ediyorum.”
Ersoy,siyasetin adaleti yok.Ne yapalım Allah'a havale ediyorum.
— Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) July 19, 2017