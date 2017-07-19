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Koltuk ‘başka bahara’: Kabineye giremeyen Kuzu, ‘Allah’a havale’ etti

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Meclis Anayasa Komisyonu eski başkanı AKP’li vekil Burhan Kuzu, yeni kabinede yer almamasını ‘Allah’a havale etti.’

Fotoğraf: DHA

Üç dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen anayasa profesörü Kuzu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığı görevine getirilmesinin ardından 1 Kasım seçimlerinde AKP’den İstanbul vekili olarak Meclis’e girmişti.

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Her kabine değişikliğinde ismi gündeme gelen Kuzu’nun Meclis başkanlığı görevini de istediği dönem dönem kulislere yansımıştı.

Kuzu, yeni kabinenin açıklanmasının ardından “Olsun be Burhan Hocam..” diyen Star gazetesi yazarı Ersoy Dede’ye şöyle yanıt verdi: “Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapalım Allah’a havale ediyorum.”

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