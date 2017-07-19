Koltuk ‘başka bahara’: Kabineye giremeyen Kuzu, ‘Allah’a havale’ etti

Suudi Arabistan, Körfez’deki krizde Katar’dan yana tavır alan Türkiye’ye gözdağı verdi. Katar ‘teröre destek verdiği’ gerekçesiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri tarafından ‘abluka’ya alınmış, buna karşılık Türkiye Katar’a hem gıda sevkiyatı yapmış hem de ülkedeki üssüne asker ve tank ve dahil takviye kuvvet göndermişti. ‘Ablukacı’ ülkeler Türkiye’in Katar’a desteğinden rahatsız. ‘Verimli bir durum olmaz’ Hürriyet’in […]