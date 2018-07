‘Koltuğa dönen’ Akşener: Başarısızlık varsa bana ait, bu yüzden kurultay kararı aldım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Eğer bir başarısızlık varsa, bunu üzerime aldığım için kurultay kararı aldım” dedi.

Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda kesinlikle genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Parti yönetimi ise Akşener’in kurultayda tek aday olacağını duyurmuş, Akşener son olarak “Partimin başındayım” demişti.

Partiye yakın Yeniçağ’ın aktardığına göre, 12 Ağustos’da düzenlenecek olağanüstü kurultay gündemiyle toplanan divan öncesi açıklamalarda bulunan Akşener, “12 Ağustos’tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı çıkarmak için hızlı bir çalışma yapacağız” diye konuştu.

Akşener, şöyle devam etti: “Seçime girmiş ve seçim boyunca yok sayılmış, her türlü hakarete uğratılmış, seçime girmemesi ve partinin kurulmaması için her şey yapılmış bir partinin 5 milyonun üzerinde oy alması Türkiye siyasi hayatı açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir olaydır. Diğer yandan bakıldığında ise hedeflerimize ulaşılamamış olması kendi açımdan bir hayal kırıklığı olmuştur. Hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Bütün siyasi partilerin en üst organı kurultaylardır ve kurultay delegeleridir. İnşallah her şey Türkiye için iyi olacak.”

Akşener’i genel başkanlığı bırakma kararına götüren sürecin, bir milletvekili adayının kendisine ‘madam‘ diye hitap ederek yaptığı eleştiriye parti yönetiminin yanıt vermemesinin tetiklediği öne sürülmüştü.

Akşener’in kararının arkasında çalıştayda seçim sonucuna ilişkin ağır eleştiriler yapılmasının yattığı da konuşuluyordu.