Kolsuz doğdu, pilot oldu, ayaklarıyla uçuyor

ABD’li Jessica Cox, iki kolundan yoksun dünyaya geldi. Çocukken ona çoğu kişi, “Şunu yapamazsın, bunu başaramazsın çünkü engellisin” dedi. Ancak o, hepsini yalancı çıkarıp çok şey başardı; uçmayı bile!

Fotoğraflar: CNN International

“Neden kollarım olmadan doğduğumu bilmiyorum” diyen Cox, dalıyor, sörf yapıyor ve tekvandoda siyah kuşak sahibi. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir pilotun, “Uçmayı düşünür müsün” sorusunu yöneltmesiyle hayatının değiştiğini anlatan Cox, “Onunla ilk kez uçağa bindiğimde uçabilmek, pilot olmak için ne gerekiyorsa yapmaya karar verdim ve başardım” diyor.

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Uçuş için hazırlanmanın uçmak kadar kritik önemi olduğunu, yakıtı kontrol etmek gibi çok sayıda şeyi yaptıktan sonra yola çıktığını anlatan Cox ayaklarıyla uçuyor. Ve, kolları olmadan uçan ilk kadın pilot olmanın gururunu yaşadığının altını çiziyor.

“Bu, benim için inanılmaz bir duygu. Uçmak insana anlatılması güç bir özgürlük duygusu yaşatıyor” diyen Cox’u en çok mutlu eden şey ise engellilere ilham kaynağı olmak.