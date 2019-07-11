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Yaramazlara biraz batar!

Kolombiyalı piskopos kentin üzerinden kutsal su serperek ‘şeytan çıkaracak’

Kolombiya’nın Buenaventura kentinin piskoposu, bu hafta sonu yoksullukla boğuşan, uyuşturucu kaçakçılığı ve şiddet olayları karnesi kabarık kentin üzerinden kutsal su serpecek ve ‘şeytan çıkaracak’.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Piskopos Ruben Dario Jaramillo Montoya, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun işkence görüp öldürülmesinin ardından harekete geçti. Montoya, bu gidişe bir son vermek amacıyla helikopterle kentin üzerinde turlayarak kutsal su atacağını, şeytani duygulardan arındırmak ve kötülükleri kovmak için dua edip şeytan çıkaracağını söyledi.

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Bir radyo kanalına konuşan din adamı, “Buenaventura’dan şeytanı kovmalıyız ki barışı, iyiliği tesis edebilelim. Daha fazla acı çekilmesin. Suç işlenmesin” dedi.

Kolombiya Ordusu’nun Montoya’ya ‘kutsal görevi için’ helikopter tahsis edeceği belirtildi.

Ülkenin Pasifik sahilindeki kent 2014 yılında en çok şiddet olayının yaşandığı yer olarak kayıtlara geçmişti.

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Şeytan çıkarma genellikle şahıslara uygulanan bir eylem. Ancak 1890’da Papa 13’üncü Leo bir dua ekleyerek ‘şeytan istilalarına’ karşı şeytan çıkarmayı başlatmıştı.

Geçen yıl Vatikan rahipler için şeytan çıkarma eğitimi vermişti.

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