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Kolombiya’da yeni süreç: FARC üyeleri mecliste yerini aldı

 

Kolombiya’da Devrimci Silahlı Güçler (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının ardından, FARC gerillaları ilk kez meclise girerek açılışta yer aldı.

Fotoğraf: Reuters

Barış süreci sonunda adını Devrimci Alternatif Ortak Güç olarak değiştiren FARC, kongrenin üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde beşer üyeyle temsil ediliyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre parlamentonun açılışında FARC lideri Ivan Marquez haricinde FARC üyeleri hazır bulundu.

Marquez, bir üyelerinin halen gözaltında tutulması nedeniyle açılışa katılmadı.

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Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, parlamentonun açılışında eski gerillaların şimdi anayasaya bağlı olmalarından mutluluk duyduğunu söyledi.

Santos, gelecek ay görevini devredeceği yeni cumhurbaşkanı Ivan Duque’ye de barışı savunması çağrısında bulunarak “Bugün tarihimizde bir dönüm noktasına tanık oluyoruz” dedi.

Kolombiya devleti ile FARC, imzaladıkları barış anlaşmasıyla 50 yıllık çatışmayı bitirmişti.

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