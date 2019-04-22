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Yaramazlara biraz batar!

Kolombiya’da toprak kayması: En az 17 ölü

Kolombiya’nın güneybatısındaki ‘Rosas’ adlı yerleşim biriminde meydana gelen toprak kaymasında en az 17 kişi öldü, beş kişi yaralandı. Yetkililer, çok sayıda evin yıkıldığı ve zarar gördüğü afette kaybolanların olduğunu bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Kolombiya Ordusu

Günlerce süren aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasının ardından açıklama yapan belediye başkanı Jesus Diaz, “Kolombiya’da toprak kaymasına sıkça şahit oluyoruz. Ancak bu sefer hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Kayıplarımız için çok üzgünüz” dedi.

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Enkazda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Diaz, “Umarım enkaz altında kimse yoktur. Varsa da onlara sağ olarak ulaşırız” dedi. Toprak kayması sonucu yıkılan evlerin bir kısmının bir otoyolu bloke ettiğini belirten Diaz, “Yolu mümkün olan en çabuk sürede açacağız” diye konuştu.

Afet bölgesini ziyaret eden Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, evsiz kalanlara kalacak yer temin edileceğini ve tıbbi desteğin artırılacağını söyledi.

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