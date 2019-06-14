Kolombiya’da petrolün dörtte biri kokain yapımında kullanılıyor

Kolombiya’da hükümet yetkilileri ülkede satılan petrolün dörtte birinden fazlasının hem bileşen madde hem de enerji ihtiyacı için kokain üretiminde kullanıldığını tahmin ediyor.

Fotoğraf: Reuters

The Guardian’da yer alan habere göre Kolombiya başsavcılığı ülkede kanunların uygulanmasında sorun yaşanan sınır bölgelerindeki 33 yakıt istasyonunun uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı faliyet şüphesiyle soruşturulduğunu duyurdu.

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Petrol, kokain üretiminin – koka yapraklarından psikoaktif etkilerin arındırıldığı – ilk safhalarında kullanılan en önemli bileşenlerden biri. 1 kilogram kokain macunu için 75 galon yakıta ihtiyaç duyuluyor ve sonrasında bu macun rafine edilerek kokain elde ediliyor. Öte yandan ulaşılması zor bölgelerdeki uyuşturucu laboratuarlarında kullanılan jeneratörler için de büyük miktarlarda petrol gerektiği belirtiliyor.

Ülkenin Panama sınırına yakın balta girmemiş ormanlardan oluşan 20 bin nüfuslu Riosucio kasabasında sadece geçtiğimiz yıl 1.2 milyon galon petrol satışı gerçekleşmiş.

Medellín Üniversitesi’den siyaset bilimi profesörü Pedro Piedrahita Bustamante uyuşturucu kaçakçılığı ile mazot arasında doğrudan bir ilişki olduğunu vurgulayarak, “Daha kırsal kesimlere seyahat ederseniz kokain olan bölgelere doğru götürülen daha fazla mazot varilleri görürsünüz” dedi.

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Kolombiya 2016 yılında silahlı mücadelesini kısmen uyuşturucu ticaretiyle finanse eden Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’yle (Farc) barış anlaşması imzalamış olmasına rağmen, ülkedeki kokain ticaretinin giderek arttığı belirtiliyor. Farc ile yapılan anlaşmanın maddelerinden biri de köylülerin koka mahsülünü kahve ve kakao gibi yasal alternatifler için kullanılmasını teşvik ediyor.