Kolombiya’da hapse atılan senatör, dişçi muayenesinde iple sarkarak kaçtı

Kolombiya’da oy satın aldığı için 15 yılla cezalandırılan eski senatör Aida Merlano, diş muayenesi esnasında ip yardımıyla camdan inerek firar etti.

Fotoğraf: lazaron.es

Muayenesi esnasında yanında bir görevli bulunmasına rağmen Merlano, odanın bir anlık boş kalmasından faydalanarak firar etti. Senatör, kendisini bekleyen bir motosikletle uzaklaştı.

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(VIDEO) Así fue el momento en que Aida Merlano se escapa del centro médico. https://t.co/48OlCnJ5OI pic.twitter.com/lgyT2tfatw — El Espectador (@elespectador) October 1, 2019

Yetkililer 43 yaşınaki eski senatörün yakalanması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello, Merlano’nun firarı üzerine Bogota’daki kadın hapishanesi müdürünü görevden aldı.