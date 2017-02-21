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Kolombiya’da barış devreye girdi: FARC silahsızlanma sürecine başlıyor

 

Referandumda reddedilen barış anlaşmasının ardından Kolombiya hükümetiyle Devrimci Silahlı Güçleri’yle (FARC) arasında imzalanan yeni anlaşma uyarınca ‘silahsızlanma’ süreci başlıyor.

Fotoğraflar: Reuters

İlk anlaşma Küba’nın Havana şehrinde imzalanmış, ancak 2 Ekim’de yapılan referandumda reddedilmişti, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono’nun sade bir törenle imzaladığı anlaşmadan iki ay sonra varılan yeni anlaşma bir öncekinde olduğu gibi referanduma sunulmamış, onay için kongreye götürülmüştü.

Santos, FARC’ın silahlarını Birleşmiş Milletler’e teslim etmeye başlayabileceğini, gerillaların çoğunun ülke genelindeki terhis bölgelerine ulaştığını söyledi.

FARC’ın haziran sonuna kadar tüm silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyleyen Santos, “Bu hafta sonu terhis bölgelerine yapılan nakil tamamlandı ve iki taraflı ve kesin ateşkesle silahların teslim edilmesi süreci başladı” dedi.

FARC gerillaları, kamplarından yürüyerek ve botlarla Kolombiya’yı geçerek BM tarafından izlenen 26 terhis bölgesine ulaşmıştı.

Marksist-Leninist gerilla örgütü FARC, Kolombiya hükümetiyle savaşına 1964’te başlamıştı. Latin Amerika’nın en uzun süren silahlı çatışmasında, 220 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Diğer gerilla grupları ve sağcı paramilislerin de dahil olduğu savaşta, yaklaşık 5 milyon kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

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