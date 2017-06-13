Kolombiya hükümeti, silah bırakan FARC gerillalarını koruma olarak işe alacak

Kolombiya hükümetiyle imzaladığı anlaşmanın ardından silahızlanan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) gerillaları, koruma görevlisi olarak işe alınacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 300’ü aşkın eski FARC üyesi Bogota yakınlarındaki Facatativa’da eğitim kampına geldi. Bunlardan 315’i koruma görevlisi olarak seçilecek. Sadece insanlığa karşı suç işlememiş ve silah bıraktığını kanıtlayabilenler işe alınacak.

Seçilenlere insan hakları ve yakın koruma dersleri de verilecek.

Asgari ücretin yaklaşık üç katı maaş alacak eski FARC gerillaları, eski liderlerini koruyacak. Zira sağcı paramiliter gruplar, FARC liderlerine saldırı düzenliyor.

Kolombiya barış süreci

Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki ilk anlaşma Küba’nın başkenti Havana’da imzalanmış, ancak 2 Ekim 2016’da yapılan referandumda reddedilmişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono’nun sade bir törenle imzaladığı anlaşmadan iki ay sonra varılan yeni anlaşma bir öncekinde olduğu gibi referanduma sunulmamış, onay için kongreye götürülmüştü.

FARC gerillaları, kamplarından yürüyerek ve botlarla Kolombiya’yı geçerek Birleşmiş Milletler (BM) tarafından izlenen 26 terhis bölgesine ulaşmıştı.

Gerillaların büyük kısmı silahlarını bırakmıştı.