Kolejde bıçaklı saldırı: Arkadaşını korumak isteyen öğrenci iki ameliyat geçirdi

Ankara’daki bir kolejde lise öğrencisi Fatih A., sınıfta tartıştığı arkadaşı Mustafa S.Y.’ye avcı bıçağıyla arkadan saldırmak istedi. Fatih A., araya girerek kendisini engellemek isteyen Berkin Balkan’ı sol elinden yaraladı. İki ameliyat geçiren Balkan’ın elinin sakat kalma riski bulunuyor. Balkan ailesi özel okul, saldırgan öğrenci ve saldırgan öğrencinin ailesi hakkında davacı oldu.

Fotoğraf: Hürriyet

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Ankara Etimesgut’a bağlı Bağlıca Mahallesi’nde bulunan kolejde 24 Haziran’da, telafi eğitimi için okula giden lise öğrencileri arasında çıkan tartışma, bıçaklı saldırıyla son buldu. Bu yıl son sınıfa geçen lise öğrencisi Fatih T., sınıf arkadaşı Mustafa S.Y.’ye avcı bıçağıyla arkadan saldırmak istedi. Araya giren sınıf arkadaşı Berkin Balkan’ı sol elinden bıçakladı.

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Sakat kalma riski var

Dört saatlik bir ameliyatla eli dikilen Balkan’ın altı ay fizik tedavi göreceği, sakat kalma riskinin bulunduğu öğrenildi. Balkan polis merkezinde ifade verdi, Balkan’ın ailesi de savcılığa kolej yönetimi, idareci ve saldırganın ailesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

‘Korumak amacıyla araya girdim’

Sol elinden iki ameliyat geçiren Balkan, sınıfta yaşananları ifadesinde şöyle anlattı: “Edebiyat dersindeydik. Öğretmenimiz, Nazım Hikmet’ten arkadaşımız Mustafa S.Y. üzerinden örnek verdi. Öğretmenimiz ‘Nazım Hikmet de ayran gönüllü. Onun da hocası annesine aşıkmış. Nazım Hikmet de bu olayı çaktırmadan bir mektup yazarak hocasının cebine koymuş. Mektupta, ‘Hocam olarak girdin ama babam olarak çıkamazsın’ yazmış’ demesi üzerine sınıf arkadaşımız Fatih A., Mustafa S.Y.’ye dönerek ‘O zaman senin baban da benim’ dedi. Teneffüs olduğunda Mustafa S.Y., Fatih A.’nın yanına giderek ‘Benimle bir daha böyle konuşma’ diyerek dönüp gitmek istedi.

Bu sırada Fatih A.’nın sağ cebinde bıçak çıkardığını, arkası dönük Mustafa S.Y.’yi arkadan bıçaklayacağını gördüm. Olay çıkmaması ve arkadaşımı korumak amacıyla hareket ederek sol elimle Fatih A.’nın bıçak olan sağ elinin kol bölgesini tutmaya çalıştım. Bu sırada Fatih A. bıçağı bana doğru savurmaya başladı. Sol elimden bıçakladı, sınıftaki diğer arkadaşlar araya girdi. Daha sonra hastaneye kaldırıldım, dört saat ameliyatta kaldım. Davacı ve şikayetçiyim.”