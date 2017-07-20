Kolçak’ın son söyleşisinden: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum

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Prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybeden müzisyen Harun Kolçak, geçen yıl çıkardığı albüm için verdiği son söyleşide hastalığından sonraki süreç için, “Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum” demişti.

62 yaşında hayatını kaybeden müzisyenin böbrek yetmezliği yaşadığı da biliniyordu.

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‘Ya aşağı inecek ya da intihar edeceksin’

Geçen yıl çıkarttığı ve birçok müzisyenin Kolçak şarkılarını yorumladığı ‘Çeyrek Asır’ albümü için eylül ayında Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Kolçak, sözlerine şöyle başlamıştı: “Devletin sanatçısına sahip çıkmadığını bilerek, duyarak büyüdüğüm için olacakların farkındaydım. Tabii benim de çektiğim şeyler oldu. Ama bana çektirenlerin, aynı dertleri bir süre sonra kendilerinin de çektiklerini gördüm.

Bunu izlemek hoş oluyor… Zirve çok tehlikeli. Orada kimseye yer yok. Bir tek sen varsın. Sonrası için iki seçeneğin var… Ya aşağı inecek ya da intihar edeceksin… Ben kendimi yavaş yavaş daha makbul bir noktaya çektim. Şimdi yerimden memnunum, tek derdim sağlığım.”

‘Korkmasam neye yarar! Öleceğim zaten!’

2014 yılında prostat kanserine yakalanan ve kanseri yenen Kolçak, geçen yılın haziran ayında bir kez daha hastaneye kaldırılmış, uzun süren tedavisini ardından taburcu olmuştu.

“Ölümden korkuyor musunuz?” sorusuna “Korkmasam neye yarar! Öleceğim zaten!” diye yanıt veren Kolçak, yaşadıklarından sonra hissettiği değişimi “Bazı şeylere farklı bakıyorum. Daha iyi bir adam oldum. Kimseyle uğraşacak halim yok. Senin neşen beni ilgilendiriyor ama derdin beni ilgilendirmiyor artık” sözleriyle anlatmıştı.

‘Eşref Kolçak’a bunu yapmak bir ayıptır’

Hastalık süresince vefasızlık gördüğünü aktaran Kolçak yaşadıklarını “Eskiden kızardım ama artık takmıyorum. Etrafımdaki kimseye, ne vefasızım diye harcayacağım zamanım ne de gücüm var. Zamanımı ve gücümü arkamda çok daha düzgün şeyler bırakarak bu dünyadan gitmek için harcamayı düşünüyorum” diye aktarmıştı.

En büyük pişmanlığını “Hayatımın belli bir dönemini daha farklı değerlendirebilirdim” diya açıklayan Kolçak, babasının bir dönem kendisini evlatlıktan reddettiği iddiasıyla ilgili, “Benim için söylenenlere kızmam ama Eşref Kolçak’a bunu yapmak bir ayıptır. Asla böyle bir şey yok. Eminim hâlâ bunlara da inanlar var” demişti.

‘Bir kan gölünün ortasında iki genç insan ağlıyorduk’

Bir çocuğunun olmasını hep istediğini, bunun için pişmanlık duymadığını ancak üzgün olduğunu anlatan Kolçak şöyle devam etti: “Aslında biliyor musun benim bir çocuğum oldu. Kız arkadaşım düşük yaptı. Çok gençtim. O gün Ölüdeniz’deydik. Bir kan gölünün ortasında iki genç insan ağlıyorduk. Benim için büyük bir travma oldu.”

Son olarak “Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum” diyen Kolçak, şöyle ‘veda etmişti’: “Köylerde bile kadınlar benim için dualar okutmuş.”