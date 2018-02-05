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Yaramazlara biraz batar!

Kokoreççinin başına silah dayayan polisin tabancasına el konuldu

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Karaman’da kavga çıkardığı kokoreççide dükkan sahibinin başına tabanca dayayan polisin silahına el konuldu.

Fotoğraf: DHA

Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi’nde görevli komiser yardımcısı E.E. ve beraberindeki polisler geçen günlerde önce garsonu tokatlamış, ardından da dükkan sahibine saldırmıştı.

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E.E., dükkan sahibinin başına kendisine görev için verilen silahı dayamış, dükkanın önünde de havaya iki el ateş açmıştı.

Valilik, idari soruşturmanın yanı sıra idari soruşturmanın da başladığını, bunun için müfettiş istendiğini bildirdi.

E.E.’nin silahına da el konuldu.

Bir Karaman polisiyesi: Garsona saldırıp dükkan sahibine silah doğrulttular

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