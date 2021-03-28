‘Kokain değil pudra şekeri’ deyip çıkmıştı: AKP’li Ayvatoğlu yeniden gözaltında

Aracında kokain kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan AKP’li Kürşat Ayvatoğlu ‘pudra şekeri’ savunmasının sonrası serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre, görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

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Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun ifadesinde, kullandığı maddenin pudra şekeri olduğunu iddia etmesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin ‘kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu’nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini‘ öne sürdükleri öğrenildi.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni gözaltı kararları olduğunu bildirerek şu açıklamayı yaptı: “Şüpheli Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliler M.D, M.Y.M, D.O. ve U.K. hakkında başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınarak hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188 ve devamı maddeleri kapsamında soruşturma genişletilmiştir. Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanmasi ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir.”

Ayvatoğlu’nun “Pudra şekeriydi” savunması Twitter’da hak ettiği ilgiyi görmekte gecikmemiş, onbinlerce kullanıcının esprileriyle pudra şekeri gündem olmuştu.