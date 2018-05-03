Kohen ve Sayan’ın ‘intihal davası’: Kitapları bilirkişi inceleyecek

Yazar Azra Kohen’in ‘Fi’ ile Başak Sayan’ın ‘Bağlanma Korkusu’ kitapları arasında intihal olup olmadığına ilişki davada, kitapların bilirkişi tarafından incelenmesine karar verildi.

Sayan’ın ‘Bağlanma Korkusu’, ‘Kelebeğin Kaderi’ ve ‘Ölü Kuşların Sessizliği’ adlı üç kitabı bulunurken, ‘Bağlanma Korkusu’ dışındaki diğer iki kitabı, Kohen’in üçlemesiyle aynı yayınevinden çıkmıştı.

Reklam

‘Bağlanma Korkusu’nda ‘Fi’den esinlenmekle itham edilen Sayan, Twitter hesabından Kohen’i intihal yapmakla suçlamıştı. Kohen’in yayıncısı Destek Yayınları, iddiayı yalanlamış, Sayan’ı ‘şöhretten nemalanmak’la suçlamıştı. Kitabı incelendiğini duyuran yayınevi, aralarında bir benzerlik bulunmadığını açıklamıştı.

İkili karşılıklı olarak dava açmıştı.

Reklam

Top bilirkişide

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre dava görülmeye başlandı.

Mahkeme, ‘Fi’ ile ‘Bağlanma Korkusu’nun bilirkişiler tarafından incelenmesine karar verdi. Ayrıca Kohen’in talebi üzerine Kohen’in bilgisayarının incelenmesine de hükmedildi.

Kohen, kitabını 2010’da yazdığını, Sayan’sa 2011’de yayınladığını söylemişti.