Kod 29’a ayar: İşten çıkarmada yeni kodlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde tartışma konusu olan Kod 29 uygulamasıyla ilgili değişikliğe giderek işten çıkarmada ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlendiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İşverenler iş akdini feshederek işten çıkardığı çalışanları için SGK’ya bir gerekçe bildiriyor. Bu gerekçelerden biri Kod 29. Yani, ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış.’

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İşçi örgütleri, Kod 29 uygulamasının pandemi döneminde getirilen işten çıkarma yasağını delmek için işverenler tarafından kötüye kullanıldığını belirtiyor.

SGK bu uygulamada değişikliğe gittiğini duyurdu.

Buna göre, mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebepleri farklı bildirim kodlarıyla yapılacak.

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SGK açıklamasında, birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kodla (Kod 29) bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine bu düzenlemeye gidildiği belirtildi.

SGK, Kod 29 ile işten çıkarılanlara yönelik istatistikleri de verdi.

Buna göre 2018’de 233 bin 430 kişinin işten çıkarılma nedeni Kod 29 olarak gösterildi. 2019’da bu sayı 194 bin 524’tü. Salgın yılı 2020’de ise 176 bin 662’ye çıktı.

DİSK 2020 yılı için 6 Nisan’da SGK’nınkinden daha yüksek bir sayı açıklamıştı.