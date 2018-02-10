Koçyiğit’e göre kimse baskı altında değil: Bilakis fazla özgür, çok fazla atıp tutuyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı çok başarılı bulduğunu söyleyen oyuncu Hülya Koçyiğit, “Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Çok fazla atıp tutuyorlar” diye konuştu.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e mülakat veren Koçyiğit, Cumhurbaşkanı’nı takdir ettiğini, desteklediğini ama eğitimin düzeltilmesi konusunda kendisinden beklentisi olduğunu söyledi.

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Türkiye’de söylendiği kadar baskı olduğunu düşünmediğini belirten Koçyiğit, şöyle konuştu: “Bundan daha açık bir toplum görmedim ben. Bir kere böylesine bir iletişim çağında yaşarken, sosyal medya hayatımızın bu kadar içindeyken kim kendini baskı altında hissedebilir ki? Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Çok fazla atıp tutuyorlar.”

Koçyiğit, Afrin’de sürdürülen harekata ilişkin de yorumda bulundu: “Afrin bir mecburiyet. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Başka türlü hareket edemezdik. Hem de hakkımız bu. Çünkü tecavüze uğruyoruz. Terörden kimse bizim kadar çekmemiştir. Artık yeter. Bir de insanın gücüne gidiyor. NATO ülkesiyiz, Amerika’nın dostuyuz. Ama Amerika bize düşmanlık yapan PKK’ya destek veriyor. Tüm bunlar insanı isyan ettiriyor. Şu an yaptığımız haklı bir meşru müdafaa. Ayrıca 3,5 milyondan fazla mülteci var ülkemizde. Onlar da inşallah kendi ülkelerine yavaş yavaş döner. Dönebilmeleri için onlara zemin de hazırlıyoruz. Tıpkı Fırat Kalkanı’nda yaptığımız gibi. O çok başarılı bir operasyon. Oraya insanlar döndü ve hayat başladı. Aynı şeyi burada da yapmak mümkün. Sınırımız ne kadar güvenli olursa biz de o kadar huzurlu oluruz.”

Oyuncu sözlerine, başkanlık sisteminin gerekliliğine ikna olduğunu anlatarak devam etti: “Her geçen gün biraz daha ikna olmaya başladım. Çünkü başkanlıkla yönetilen ülkelerde çok daha kolay hareket edilebiliyor. O konuda da ‘Evet’çiydim. Önemli bir sistem değişikliği. Yeni şeyler hep ürkütür. Ama zamanla ‘İyi ki böyle yapılmış’ diyeceğimiz günler gelecek.”