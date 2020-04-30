Koçtaş, mağazacılık faaliyetlerine 4 Mayıs’ta kademeli olarak yeniden başlayacak

Koçtaş, ara verdiği mağazacılık faaliyetlerine 4 Mayıs itibariyle kademeli olarak yeniden başlayacağını duyurdu.

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Koçtaş corona virüsü tedbirleri kapsamında tüm mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart’tan itibaren geçici süreliğine ara vermişti.

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Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklaması şöyle: “İş sürekliliğini ve istihdamı korumak amacıyla, 98 mağazamızın 19 adeti Koçtaş, 32 adeti Koçtaş Fix olmak üzere toplam 51’inde mağazacılık faaliyetlerimize 4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle kademeli olarak başlanacaktır.”