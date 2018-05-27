Koç’tan FETÖ iddiasına 3 Temmuz’lu yanıt: Başkanımız ‘Ali bizim Ali’miz’ demeliydi

Fenerbahçe başkan adayı işadamı Ali Koç, hakkında çıkan ‘FETÖ’ye yardım’ iddiasına 3 Temmuz şike kumpası sürecindeki tavrını hatırlatarak yanıt verirken, “Başkanımız (Aziz Yıldırım) ‘Ali bizim Ali’mizdir! 3 Temmuz’da Ali dik durdu’ deyip beni korumalıydı, yapmadı. Kırgınım. Beni ve ailemi terör örgütü mensubu olarak gösterip itham edemezsiniz” dedi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Ali Koç, Fenerbahçe başkanı seçilirse sadece kulübü için değil, Türk futbolu için de çalışacağını söyledi.

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Türkiye’de tüm büyük kulüplerin maddi sorun yaşadığını ve Fenerbahçe’nin günü kurtarma anlayışı nedeniyle iyi yönetilmediğini dile getiren Ali Koç bunun nedenini şöyle açıkladı: “Yani bu yıl şampiyon olalım gelecek yıl bakarız mantığı var. Şampiyon olamayınca kontrat yenilenmiyor. Böylece sahip olunan değerler de gidiyor. Basketbol salonumuz ipotek edilmiş. Yönetime gelirsek hedefimiz her şeyi baştan kurmak. Benim için verdiğim sözleri tutabilmek çok çok önemli. Ben de biliyorum müthiş vaatlerde bulunmayı. Ancak önemli olan verdiğin sözleri tutabilmek.”

Karşılıksız hibe vaadi

Koç mali vaatlerinden bazılarını şöyle anlattı: “Ben şahsen Ali Koç olarak karşılık beklemeden Fenerbahçe için vereceğim bir hibe var. Benim düşüncem bunu en sağlıklı yöntemi, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne bu para verilecek. İki, sponsoruluklar konusunda bir adım atabiliriz. Şirketlerim kulübe her alanda sponsor olacak. Bugün halihazırda olan sponsorlukları geliştireceğiz. Bütün potansiyel alanları maksimuma getireceğiz. Sponsorlar artık spordan kaçıyor. Bizim bunu önlememiz lazım. ‘Finansal fair play’ görüşüne gelirsek, karşılıksız bir meblağdan söz ediyorum, insanlar bunu küçümsüyor ve Fenerbahçe ‘nin bir sermaye grubu altına gireceğini düşünüyor. Ama bu doğru değil. Karşılıksız bir destekten söz ediyorum. Bu konuyu UEFA ile de görüşerek sorunları aşacağız.”

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‘Tartışmaya çıkmıyor, haberimiz bile yapılmıyor’

Aziz Yıldırım ile birlikte bir kanalda karşılıklı tartışmaya hazır olduğunu dile getiren Koç, “Her konuda yanıt geliyor. Ama defterleri açalım ve televizyona çıkalım konusunda yanıt gelmiyor. Hiçbir tesisimizi kullanamıyoruz. FB TV, radyo, internette beni göremiyorsunuz. Haberimiz bile yapılmıyor” diye yakındı.

‘Cumhurbaşkanından randevu istedim’

Yönetimin üye bilgilerine ulaşmalarına sıkıntı çıkardığını da belirten Fenerbahçe başkan adayı şöyle devam etti: “Üye olabilecek insanlar üye olamadı. Üye olmaması gerekenler üye oldu. Fenerbahçeli olmayanlar üye yapıldı. Aziz Yıldırım ve mevcut yönetim bizden bilgi saklıyor. Biz seçildiğimizde adaleti sağlayacağız . Aziz Yıldırım ne amaçlıyor anlamıyorum. Ben başkana bir kez daha sesleniyorum. Çıkalım televizyona açıklayalım. İkimizden biri yalan söylüyor. Çıksın ortaya. Cumhurbaşkanımızı mı etkilemeye çalışıyorlar ben anlamıyorum. Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedim. Randevu verilmedi henüz.”

FETÖ iddiaları

Ali Koç kendisine yöneltilen ‘FETÖ’ iddiasına ilişkin de şunları söyledi: “Benim hakkımda 101 gerçek kişi BİMER ve CİMER’e suç duyurusu yapılmış. Benim FETÖ’cü olduğum 3 Temmuz 2011’i benim yönettiğim. Savcıların benim irademle hareket ettiğim iddia edilmiş. Deli saçması hiç üzerine durmadım. İlerleyen süreçte kapalı kapılar arkasında benim bir proje olduğumu söylemiş. Bir gizli tanıkla çık işin içinden çıkabilirsen. Genelkurmay başkanınız İlker Başbuğ’da bir gizli tanık ifadesiyle tutuklandı. Bir yanlışlık varsa benim söylediklerimde başkan çıkar söyler. Hem kırgın hem kızgınım bu çocuk oyuncağı değil. Siz beni bir terör örgütüne üye olmakla itham ediyorsunuz. Sonra bazı insanlar bana geldi başkanımızın kapalı kapılar ardında bu yönde konuşmalar yaptığını söyledi ben de bunu ciddiye almaya başladım. Başkanımız çıkıp ‘Ali bizim Ali’mizdir! 3 Temmuz’da Ali dik durdu’ deyip beni korumalıydı, yapmadı. Ben size kırgınım. Beni ve ailemi terör örgütü mensubu olarak gösterip itham edemezsiniz.”

‘Siyasetten Allah korusun!’

Gerçek amacının Fenerbahçe başkanlığı değil siyasete girmek olduğu yönündeki iddianın da Yıldırım tarafından ‘pompalandığını’ belirten Ali Koç “Siyasete girmek gibi bir niyetim yok. Allah korusun” diye konuştu.

‘Kocaman’la devam etmek isterdim…’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman için, “Benim için bir hocadan fazlasıdır” diyen Koç “Kendisiyle devam etmek isterdim. İstikrardan yanayım. Ancak taraftarın beklentisi var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Devam edip etmemekle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Seçilirsek düşünüp karar vereceğim” dedi.