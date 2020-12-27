Koca’ya göre aşılardaki risk ürkütmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni teknoloji ürünü aşılar riskliyse… Vatandaşa bu aşıları nasıl yapacaksınız” sorusunu şöyle yanıtladı: “Buradaki risk, büyük bir risk değildir. Kesinlikle göze alınabilir risktir. Yoksa Dünya Sağlık Örgütü geçici onay vermezdi.”

Fotoğraf: AA

Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Koca’ya Covid-19 aşısıyla ilgili sorular yöneltti.

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‘Uzun vadeli sonuçları biliniyor’

Türkiye’ye, hem Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının hem de Çin’de geliştirilen Sinovac aşısının getirileceğini anımsatan Hakan ilk olarak şunu sordu: “Acaba bana hangisi denk gelirse kendimi şanslı sayacağım? Çin aşısı mı, Alman aşısı mı?”

Koca’nın yanıtı şöyle: “Çin, Alman falan diyerek menşeini öne çıkarmayalım… İnaktif ya da mRNA diyerek yöntemini vurgulayalım. Aşıda iki husus önemlidir: Bir: Güvenirlilik… İki: Etkinlik… Güvenirlilik, etkinlikten de önde gelir. İnaktif aşıların yöntemi klasik yöntemdir. Tecrübe edilmiştir. Uzun vadeli sonuçları bilinmektedir. Dolayısıyla güvenilirdir. Yeni teknolojiyle üretilen aşıların yöntemi ise ilk kez kullanılıyor. Kısa dönem başarılı. Uzun vadeli sonuçlarına yönelik net ifadelerde bulunamıyoruz.”

Hakan, bunun üzerine iki aşının da Türkiye’ye getirileceğinden yola çıkarak, “Siz Uğur ve Özlem hocaların ürettiği Alman aşısını da getiriyorsunuz Türkiye’ye. O aşıları da kullanacaksınız Türkiye’de. Ne yani? Uzun vadeli sonuçlarını bilmediğinizi söylediğiniz aşıların vatandaşa yapılması sorun değil mi” diye sordu.

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Sağlık bakanı şu yanıtı verdi: “Bu aşılar Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlarını asgari ölçüde yakalamış aşılardır. Pandemi nedeniyle dar bir zamanda geliştirildiler. İnaktif aşılar da dar bir zamanda geliştirildiler. Ama şunu söyleyebiliriz: Dar zamanda geliştirilen geleneksel yöntemli aşıların riski ile dar zamanda geliştirilen yeni teknolojili aşıların riski aynı olmaz.”

‘Risk varsa nasıl yapacaksınız’

Yeni tekonolojile geliştirilen aşılarla Çin’in aşısı gibi geleneksel aşılar arasında risk açısından fark olduğunu söylemesi üzerine Hakan, “Yeni teknoloji ürünü aşılar riskliyse… Vatandaşa bu aşıları nasıl yapacaksınız” diye sordu.

Bakan şunları söyledi: “Risk kelimesi ürkütmesin. Buradaki risk, büyük bir risk değildir. Salgının yol açtığı riskin boyutlarına bakıldığında kesinlikle katlanılabilir bir risktir. Göze alınabilir risktir. Yoksa Dünya Sağlık Örgütü geçici onay vermezdi.”

‘Martta 30-35 milyon kişi aşılanmış olacak’

Koca, bu akşam gelmesi beklenen aşıların uygulama takvimiyle ilgili ise gümrük işlemleri bittikten sonra 14 günlük bir inceleme sonrasında yapılmaya başlanacağını, üç ayda 30-35 milyon kişinin aşılanacağını söyledi.

“İlk etapta aşılanacak olan 30-35 milyon kişi, en riskli gruplar olacak” diyen Koca, haziran ayı itibarıyla toplumun yüzde 60’ının aşılanmasını hedeflediklerini söyledi. Bu, 50 milyon kişinin aşılanması anlamına geliyor.