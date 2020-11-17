Kocasının vurduğu altı çocuk annesi kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Kahramanmaraş’ta, dün, kocasının tabancayla vurduğu altı çocuk annesi kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: www.marasnews.com

28 yaşındaki Serpil Ş., Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi’nde, yakınlarına ait bir evde, 32 yaşındaki kocası Taner Ş. tarafından vurulmuş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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Iğdır’dan Kahramanmaraş’a seyyar satıcılık yapmaya giden Taner Ş, tartıştığı karısını vurduktan sonra kaçmış polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

AA’nın haberine göre Serpil Ş. bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Taner Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.