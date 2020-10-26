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Yaramazlara biraz batar!

Kocasının, kıskançlık gerekçesiyle eve kilitlediği kadın koruma altına alındı

Adana’da, kocasının kıskançlık gerekçesiyle eve kilitlediği kadın, polis korumasına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 40046 sokaktaki bir binanın zemin katında yaşayan Murat F., eşi Sibel F.’nin üzerine evin kapısını kilitleyip dışarıya çıktı.

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Kadının yardım istemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, Murat F.’ye ulaşarak evin kapısını açtırdı.

Kadın koruma altına alınırken kocası da karakola götürüldü.

Sibel F.’nin 20 yıllık eşinden sürekli şiddet ve psikolojik baskı gördüğünü söylediği öğrenildi.

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