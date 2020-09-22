Kocasının eve kilitlediği kadın ve arkadaşını itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta eşi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadın ve arkadaşını itfaiye ekipleri kurtardı.
AA’nın haberine göre tartıştığı eşi tarafından, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi’ndeki bir apartmanın ikinci katındaki evine kilitlendiğini öne süren S.A. durumu polise bildirdi.
Ekipler, S.A. ile arkadaşı B.D.’nin evde mahsur kaldığını görerek itfaiyeden yardım istedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle apartmanın ikinci katındaki balkona ulaşarak iki kadını kurtardı.
S.A. ve B.D. ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.