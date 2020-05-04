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Yaramazlara biraz batar!

Kocasının dövüp sokağa attığı 76 yaşındaki kadın huzurevine yerleştirildi

Çorum’da, kocası Ü. K. (78) tarafından dövülüp sokağa atıldığını söyleyen H. K. (76), polis ekipleri tarafından alındı ve huzurevine yerleştirildi.

Fotoğraf: DHA

Yaşlı kadına sahip çıkan Çelebi ve Birsen Şahin çifti onu evlerinde misafir etti. Durumu öğrenen Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, polis ekiplerini eve gönderdi.

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Yürüme zorluğu çeken kadını kucağına alan bir polis memuru kadını araca taşıdı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen H. K. ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi ve huzurevine yerleştirildi.

Ü. K. hakkında soruşturma başlatıldı. 

H. K., “Eşim beni dövdü sokağa attı. Bana bu aile sahip çıktı. Allah razı olsun. Beni İzmir’de oğullarımın yanına göndersinler” dedi.

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Çelebi Şahin ise “Biz onu sokakta bulduk, eve getirdik. İki gündür yemek yemediğini söyledi yemek yedirdik, misafir ettik” ifadelerini kullandı.

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