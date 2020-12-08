Kocasının dövmesi sonucunda gözünü kaybetti; ‘iyi hal’ indirimine tepki gösterdi: Canıma kast etti, bu neyin indirimi?

Samsun’da, eşi Elif Kesler’i (30) döverek, tek gözünü kaybetmesine neden olan Mehmet Kesler (33), ‘iyi hal’ indirimiyle dokuz yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Elif Kesler, karara tepki göstererek “Dünyam karardı, bu neyin indirimi? Canıma kast etmiş birine iyi hal indirimi veriyorlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

Geçen sene 29 Aralık gecesi, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan çift arasında tartışma çıktı. Mehmet Kesler eşini dövdü. Ardından da onu otomobille Bafra Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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Burada ilk müdahalesi yapılan üç çocuk annesi Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri Mehmet Kesler’i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Kesler, tutuklandı.

Protez takıldı

Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler’in sol gözü, ameliyatla alındı. Yerine protez göz takıldı.

Mehmet Kesler hakkında Bafra 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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‘Pişmanlığı’ göz önüne almışlar

Kesler, davanın karar duruşmasında, 11 yıl üç ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme, cezayı, tutuklu sanığın ‘pişmanlığını’ göz önüne alarak, ‘iyi hal’ indirimiyla dokuz yıl dört aya indirdi. Sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Avukatıyla karara itiraz ettiklerini söyleyen Elif Kesler şu sözlerle cezada indirim yapılmasına tepki gösterdi: “Bu neyin iyi hali? Ben gözümü kaybettim, dünyam karardı. Bu karara itiraz ediyorum ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bana dünyaları verseniz gözüm geri gelmeyecek. Benim canıma kast etmiş birine iyi hal indirimi veriyorlar, bu adaletsizlik. Karara itiraz ettik. İnşallah en ağır cezayı alır. Her duruşmada ‘Pişmanım’ dediği için indirim aldı. Bir tarafımı göremediğim için sürekli insanlara çarpıyorum. Bu duruma alışamadım, gözüm görecekmiş gibi geliyor ama her sabah uyandığımda gerçekle yüzleşiyorum. Ölene kadar bu duruma alışamayacağım. Çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum.”

‘Lütfen bizi boşayın’

Boşanma davasının henüz karara bağlanmadığını da söyleyen Kesler şöyle devam etti: “Neredeyse bir yıl olacak, bizi neden hala boşamadılar, anlayamıyorum. Benim ölmemi mi istiyorlar? Karşı taraf bir sonraki duruşmada tanık dinletecekmiş, benim en büyük tanığım gözüm. Çocuklarımın da ifadesi alındı, o geceyi ve kendilerine uygulanan şiddeti anlattılar. Lütfen artık bizi boşayın. Duruşmalarda hakim, ‘Görüyor musunuz’ diye soruyor. Bu sorular, beni derinden yaralıyor. Bütün raporlar ellerinde ama bana bunu soruyorlar. Protez gözümü çıkarmama ve elime almama rağmen, ‘Görüyor musun’ diyorlar. Ben yaşamak istiyorum artık nefes almak istiyorum, artık boşanmak istiyorum. Bu insandan tamamen kurtulmak ve ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Duruşmalara girdikçe o anı hatırlıyorum.”