Kocası, ziyaret edemediği için hastane önünde serenat yapmıştı: Taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

İtalya’da, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle kocasının hastanede ziyaret edemediği ve çareyi serenat yapmakla bulduğu Carla Sacchi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: CNN International

Birkaç gün önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Carla Sacchi evinde hayatını kaybetti.

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81 yaşındaki Stefano Bozzini, ziyaretçi yasağı gelince, hastanenin önüne giderek akordeonla 47 yıllık eşi Sacchi’nin sevdiği aşk şarkılarını çalmıştı. Sacchi de onu camdan dinlemişti.

Bozzini’nin hastane önünde eşine serenat yaptığı video, tüm dünyada popüler olmuştu.

Video popüler olduktan sonraki dönemde, Bozzini yerel bir gazeteye konuşmuş, ‘herkesin, ondan düğünlerde akordeon çalmasını istediğini fakat eli sakatmış gibi davrandığını’ söylemişti.

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Bozzini bunun nedeni olarak ise şunu söyledi: “Çünkü onunla (eşi) dans etmek istiyordum.”