Kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Malatya’da kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Selda T. (38) ile kocası Mehmet T. (40) arasında tartışma çıktı.

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Bu sırada eşi tarafından tabancayla başından ağır yaralanan Selda T., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve ‘uyuşturucu madde, yaralama, tehdit, ailenin korunması’ suçlarından 38 suç kaydı bulunan Mehmet T. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede bir tabanca, bu tabancaya ait şarjör, mermiler ve boş kovan ile iki uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirdi.

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Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.