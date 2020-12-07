Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti: Cesedi halıya sarıp kilere saklamış

İzmir’in Buca ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre ilçede Çaldıran Mahallesi 433 Sokak’ta yaşayan Bülent S. (57) ile eşi Yazgül S. (55), dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Yazgül S.’den haber alamayan çocukları durumu polise bildirip kayıp başvurusu yaptı. Polis ekipleri evin kilerinde Yazgül S.’nin cansız bedenini buldu.
Bülent S.’nin eşini altı yerinden bıçaklayıp öldürdüğü, cesedi kilere sürükleyip yorgan ve halıya sardıktan sonra evden ayrıldığı belirtildi.
Yakalanıp gözaltına alınan Bülent S. ifadesinde cinayeti itiraf etti.
Yazgül S.’nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çiftin evde olan zihinsel engelli oğlunun olaydan sonra kaçtığı ve ekiplerce arandığı açıklandı.